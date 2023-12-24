الأهلي في الإمارات بدون راحة.. تامر أمين يتحدث عن مباراة السوبر المصري

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي سيلاقى سيراميكا كليوباترا غدا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمة برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، "ربنا يكون في عون الجهاز الفني للنادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي"، معقبا: "بيخرجوا من كل موقعة يدخلوا في اللي بعدها بمنتهى القسوة والسرعة بدون راحة أو استراحة".

وأشار إلى أن: "الأهلي في الإمارات بدون راحه ولا استراحة لمباراة السوبر المصري"، موضحا: "الأهلي لعب في أسبوع واحد 3 مباريات من العيار الثقيل جدا في كأس العالم للأندية"، معقبا: "السوبر يا أهلي".

