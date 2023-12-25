أمريكا.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة وإطلاق نار

لقى شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار أثناء مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، تلقى الضباط عدة مكالمات بشأن إطلاق نار بالقرب من طريق سريع.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قالت ميجان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد "تبادل إطلاق النار" الذي اندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة "حيث سقط متأثرا بجراحه".

وأضافت هوارد أن الرجل، وهو شاب في العشرينات من عمره، أعلن وفاته في مكان الحادث. وفر 5 آخرين من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها.

وتابعت أنه جرى نقل 4 رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، لافتة إلى أن 3 منهم يعانون من إصابات غير مهددة للحياة فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة.

وأكدت أن المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا.