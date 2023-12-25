وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: أدعو الله أن تكون سنة خير وبركة

هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2024م ، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة عليه، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى الإنسانية كلها.
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وبركة
كما يسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء ، وأن تنطفئ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.
افتتاح المساجد الجديدة
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيفتتح ( 21 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 438 ) مسجدًا منها ( 337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 101 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (654) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو
2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار
3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور
7. مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة
8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو
9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
10. مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11. مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13. مسجد البدوقة – الغنايم