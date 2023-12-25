وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: أدعو الله أن تكون سنة خير وبركة

هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2024م ، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة عليه، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى الإنسانية كلها.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وبركة

كما يسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء ، وأن تنطفئ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.

افتتاح المساجد الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيفتتح ( 21 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 438 ) مسجدًا منها ( 337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 101 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (654) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو

2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار

3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور

7. مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة

8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو

9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

10. مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

11. مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

13. مسجد البدوقة – الغنايم