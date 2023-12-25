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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: أدعو الله أن تكون سنة خير وبركة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2024م ، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة عليه، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى الإنسانية كلها.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وبركة

كما يسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء ، وأن تنطفئ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.

الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا الجمعة القادم

أبي وأمي يطلبان مني المبيت معهما لكبر سنهما وزوحي يمنعني فماذا أفعل؟

افتتاح المساجد الجديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيفتتح ( 21 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 438 ) مسجدًا منها ( 337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 101 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (654) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد حمد دومين – مركز إدكو 
2.  مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار
3.  مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة 
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن

مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور
7.  مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة 
8.  مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي  بحري - مركز إدفو
9.  مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان  – حي شرق 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
10.  مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11.  مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة 
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
12.  مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13.  مسجد البدوقة – الغنايم 

أوقاف وزير الاوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الميلادى الجديد إفتتاح المساجد الجديدة

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