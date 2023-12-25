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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بزيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بحي أول الإسماعيلية؛ وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وقدم "بشارة" التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبراشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبراشية.

رافق المحافظ خلال زيارته،  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ورئيس بيت العائلة المصري، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد بشارة خلال كلمته على، وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وأعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية وحرصهم على تقديم التهنئة في كافة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط كما أعرب عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة والألفة بين المجتمع المصري.

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