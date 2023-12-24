محافظ الإسماعيلية يوجه بالرقابة المستمرة وإعداد تقرير يومي عن ضبط الأسواق

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

‏‎وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الأحد؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط أحد المخابز لتجميعه نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بمركز ومدينة فايد.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق تقدر ب ٧٥٠ كيلو دقيق.

وفي مركز الإسماعيلية تم ضبط ١٠٠ كيلو سكر، ٣٥ كيلو أرز ناقصي الوزن، و١٤٥ كيلو مكرونة محظور تداولها خارج منظومة التموين بأحد محلات السوبر ماركت، بجانب ضبط ١٠ كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي وتحرير ١٢٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن ١٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر، و٢٧ محضر لعدم حمل شهادة صحية، وسلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٠ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٥ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١٢ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و١٧ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٢٦ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضرين تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.

كان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨ .