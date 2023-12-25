اعتقال مدرسين في إثيوبيا .. ماذا يحدث بـ أديس أبابا ؟

اعتقلت السلطات الإثيوبية عددا من المعلمين الذين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة، في منطقة وسط إثيوبيا وقالت وسائل إعلام محلية، أن هؤلاء المعلمين، الذين يطالبون بأجورهم المستحقة، مستهدفون على وجه التحديد من قبل قوات الأمن الإقليمية ونتيجة لذلك، ساد مناخ من الخوف والقمع مجتمع المعلمين في منطقة وسط إثيوبيا.

وكشف أحد السكان، أنه رغم صرف الرواتب بشكل جزئي منذ شهرين، إلا أن مشكلة عدم صرف الرواتب لا تزال قائمة لدى المعلمين والموظفين في المنطقة، أوكد أن أولئك الذين يطالبون بأجورهم المتأخرة يواجهون خطر السجن والتهديدات من أفراد الأمن، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقال معلم من منطقة إيست بادواتشو، في بلدة شون، إنه على الرغم من تلقيهم فقط أجزاء من رواتبهم لشهري سبتمبر وأكتوبر بعد الطعون المستمرة، فإن السداد الكامل لمستحقاتهم، بما في ذلك راتب الشهر الأخير، لا يزال معلقا.

وأكد المعلم نفسه حدوث تحرشات داخل الوسط التربوي، مشيراً إلى أن السلطات تحجب رواتب 40 معلماً على خلفية مطالبتهم بتوضيح بخصوص تأخر الرواتب ووفقا له، تم الإبلاغ عن اعتقالات متكررة بين المعلمين الذين تحدثوا عن هذه الأزمة علنًا في شرق بادواتشو.