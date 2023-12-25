عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبد الله النجار: الإعلام لون متميز من الدعوة إلى الله

الدكتور عبدالله النجار
الدكتور عبدالله النجار خلال المحاضرة

انطلقت اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023م فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية"، حيث عقدت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق بعنوان: "المسئولية في إساءة استخدام مواقع التواصل"، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب.

وفي محاضرته رحب الدكتور عبد الله النجار، بمنسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن الإعلام يعتبر لونًا متميزًا من ألوان الدعوة إلى الله (عز وجل)، موضحًا أن الاستخدام الرشيد لهذا الفضاء بات أكثر أهمية من ذي قبل، وأن الفضاء الإلكتروني مساحة إعلامية ضخمة ومفتوحة، والاستثمار الأمثل للفضاء الإلكتروني يحتاج إلى مزيد من التدريب والجهد، وأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أمر يحتاج إلى مقاومة وجهد حتى نصل بأنفسنا إلى الاستخدام الرشيد لهذه المواقع والاستثمار الأمثل إعلاميًّا للفضاء الإلكتروني.

وأوضح، أن الفضاء الإلكتروني غاية في الأهمية، وأصبح حقيقة واقعة، وسلوكًا يمارس بما ينطوي عليه من وسائل مستجدة، وأن ممارسته يمكن أن تترتب عليها أمور أو نتائج، منها: النافع، وهذا لا يثير تساؤلًا فيما يتعلق بثماره، ومنها: الضار، وهو الذي يثير مشكلات فادحة فيما بين الفاعلين والمضرورين؛ لأن الضرر فيه ليس محصورًا بنوع معين أو مصلحة محددة، ولكنه يجتاح عددًا من المصالح المفردة أو المركبة، وقد يصل إلى حد سلب الحياة، أو التعدي على الأعراض والأموال والأديان والحضارات الإنسانية في أماكن وجودها، ومن المؤكد أن المساءلة في تلك الحالة لها ملابسات تستوجب الملاءمة بين الضرر والتعويض، ومراعاة الظروف الدولية وإجراءات التنفيذ، وينبغي على الإعلامي الحصيف أن يكون على دراية بكل ذلك.

مواقع التواصل عبد الله النجار الفضاء الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

مافيش مبادي وقيم.. خالد الغندور يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب فتوح

ترشيحاتنا

قناة عبرية تكشف مفاجأة: الشاباك الإسرائيلي تجاهل معلومات تتعلق بعملية طوفان الأقصى

صدى البلد ينفرد بنشر أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء

وزارة الدفاع العراقية: سقوط طائرة عسكرية واستشهاد نقيب

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

حماس: مُستعدون للتفاوض بجميع القضايا.. وسنعترف باسرائيل في الوقت المناسب 

شاهد.. وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة حديثة لقائد كتائب القسام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

طوارئ بـ ليفربول.. محمد صلاح يضع الريدز في ورطة بسبب أمم أفريقيا

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب الأزمات القلبية في الشتاء

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ