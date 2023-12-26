المسلماني: إسرائيل تضرب الأنفاق بالمياه في غزة بحجة التخلص من حماس

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن العدوان الإسرائيلي على غزة تطوير في هذا العدوان، تجديد في القتل، ابتكارات في ترويع البشر، فكل يوم يشهد جديد في هذه الجريمة النتكررة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فمن احدث ما جري هو ان الجيش الإسرائيلي قام بضرب مقابر في غزة، وقد قامت الدبابات بسحق مقابر أمامها في مخيم جبالية قائلا:" اموات في المقابر وإسرائيل تعيد قتلهم من جديد" وتقوم بتحريك الدبابات على هذه المقابر او ضرب هذه المقابر بالصواريخ.

واوضح المسلماني من خلال برنامجه الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن إسرائيل تبتكر كل يوم عدوان جديد مخالفا القانون الانسانية من الجيش الإسرائيلي.

إغراق الأنفاق يدمر المياه الجوفية

وتابع: ومن الجديد والمروع هو تفكير إسرائيل في ان تغرق الإنفاق بمياة البحرالمتوسط لتقضي على حركة حماس، فالاكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت بها معهد يسمي دراسات الحرب الحديثة فقد قام بعمل تقارير وقال ان غزة بها ١٣٠٠ نفق موكدين على امتداد ٥٠٠ كيلو متر وهذه الدراسة لا يتم التسليم بها تماما، وان هذه الإنفاق التفكير في إغراقها قد يؤدي الى القضاء على حركة حماس.



من جانبه، فقد قامت وكالة الانباء الفرنسية “afp”، بعمل تقرير عن هذا الموضوع وقالت انه اذا تم إغراق غزة بمياة البحر المتوسط بحجة اغراق الانفاق سوف يتسبب في مشكلة كبيرة جدا.