بعد اتهامه بالتحرش.. ممثل شهير يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية

استأنف الممثل كيفن سبيسي، تقليده الدائم في عيد الميلاد، بالظهور في شخصية السياسي الفاسد فرانك أندروود من مسلسل House of Cards الذي حقق نجاحًا كبيرًا على Netflix، معلنا أنه قد يترشح للرئاسة في الحياة الحقيقية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أدلى بهذا التصريح خلال ظهور مفاجئ في البرنامج الحواري للمعلق المحافظ تاكر كارلسون على X (تويتر سابقًا).

وقال سبيسي، متحدثاً بلهجة أندروود الجنوبية المميزة، إن الترشح للبيت الأبيض كان "تضحية أنا على استعداد لتقديمها من أجل هذه الأمة العظيمة"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإعادة بعض البالغين إلى الغرفة.

"أندروود" - الذي وصل إلى منصب الرئيس في هاوس أوف كاردز من خلال وسائل ماكرة، قال: "دعونا نتوقف عن إلقاء اللوم على الروبوتات وطلاب الجامعات بتهمة نشر أفكار سخيفة والبدء في إخبار القادة عن ماهية القيادة الحقيقية".

كان الممثل كيفن سبيسي، حريصاً على تجنب اتخاذ أي مواقف سياسية تتجاوز توجيه بعض الانتقادات اللاذعة إلى صاحب عمله السابق، ولم يقدم سوى ما أسماه "علاقة طويلة وقوية للغاية مع الجمهور".

وقال سبيسي : "نحن بحاجة إلى شخص في البيت الأبيض لا يخاف، مثلي، ولا يخشى دفع بلادنا - أو صحفي - في الاتجاه الصحيح، إذا كان الأمر يتعلق بذلك" .

وعند الضغط عليه وسؤاله بشأن "ما هو الدور" الذي يرى نفسه يلعبه في العملية السياسية أو في أي مكان آخر، رفض سبيسي الالتزام بالدخول فعليًا في سباق 2024 المزدحم بالفعل، وبدلاً من ذلك أعاد السؤال مرة أخرى إلى كارلسون.

كادت مهنة سبيسي أن تدمر بعد أن اتهمه عدة رجال بالاعتداء الجنسي. وفي نهاية المطاف، تمت تبرئته من جميع التهم التسع الموجهة إليه في المملكة المتحدة، في يوليو.