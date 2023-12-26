القمر البارد يزين سماء مصر غدًا بنسبة لمعان 100 %.. تفاصيل

قمر الثلج

تتزين سماء مصر غدا ليلا بظهور بدر شهر ديسمبر والمعروف بـ القمر البارد أو قمر عيد الميلاد (الكريسماس) فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.

ويعد «القمر البارد»، أول بدر في الشتاء، وسيظهر القمر مكتملا في الفترة ما بين 25 و28 ديسمبر، إلا أن ذروة اكتماله ستكون غدآ .

قمر عيد الميلاد (الكريسماس)

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الأربعاء 27 ديسمبر هو موعد اكتمال القمر بدر ديسمبر، يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم .

نسبة لمعان القمر البارد 100 %

وأشار الدكتور “تادرس ”، أن القمر البارد أو وقمر عيد الميلاد (الكريسماس) سوف بلغ لمعانه نسبة 100 %، ويكتمل يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م، والقمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد بيوم، وبعد ذلك الموعد بيوم (على الأقل)، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع ادراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذين اليومين بسهولة .

القمر البارد

واضاف أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد دلالة على دخول الشتاء ، كما يعرف باسم قمر الليالي الطويلة لأن ساعات الليل تكون أطول من ساعات النهار في الشتاء ، كما يُعرف أيضا بقمر عيد الميلاد (الكريسماس).

والفت استاذ الفلك أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، هذه الظاهرة ليست نادرة و تتكرر في كل عام ، وتختلف من مرة لأخرى حسب زيادة حجم القمر، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.