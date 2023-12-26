عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالسنطة

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

جامعة طنطا تشارك في مؤتمر القبول والتسجيل فى عصرالتحول الرقمي بتونس.. صور


وأوضحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

محافظ الغربية يوجه بتشميع 27 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق


كان محافظ الغربية، شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

إتخاذ الإجراءات القانونية 24 ساعة أراضي الزراعية البناء بدون ترخيص الاراضي الزراعي الإجراءات القانونية الخروج عن القانون الجهات المعنية التحول الرقمي البناء العشوائي الأراضى الزراعية الغربية الوحدات المحلية القروية المحلية القروية الوحدات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أماكن حملة هنوصلّك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. وأنواع الإعاقات المستحقة

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تقفز 51 مركزا دوليا بتصنيف URAP للعام الأكاديمي 2023/2024

ترشيحاتنا

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن جديدة

في حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

القمر البارد يزين سماء مصر غدًا بنسبة لمعان 100 %.. تفاصيل

بمشاركة 55 دولة.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

الاستثمارات الخضراء والحوافز الضريبية أبرز الأسباب| معيط: وضع مصر الاقتصادي أفضل بـ2024

الضغوط الدولية تتزايد..نتنياهو في مأزق..وخسائر الاحتلال تتفاقم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ