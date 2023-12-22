جامعة طنطا تشارك في مؤتمر القبول والتسجيل فى عصرالتحول الرقمي بتونس.. صور

اختتم الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب مشاركته فى المؤتمر "الأربعون للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل فى الجامعات بالدول العربية ، تحت عنوان القبول والتسجيل فى عصرالتحول الرقمي المنعقد فى الجمهورية التونسية خلال الفترة من 18الى 20 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي والدكتور بسام المحادين أمين عام المنظمة ورئيس المؤتمر، والدكتور المعز الشفره رئيس جامعة تونس المنار، والسفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، وبمشاركة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات العربية والروسية، والعديد من الخبراء من دول عربية وروسية المعنيين بالقبول والتسجيل فى الجامعات.

وقدم نائب رئيس الجامعة عرضاً تقديميا خلال الجلسة الأولى من فاعليات المؤتمر بعنوان قواعد قبول الطلبة العائدين للدراسة والمنقطعين بسبب الجروب تجربة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي المصرية، تناول خلالها القواعد والظوابط والشروط التى اقرتها وزارة التعليم العالى المصرية للطلاب العائدين للدراسة والمنقطعين بسبب الحروب والاجراءات التى يقوم بها الطلاب للعودة للانتظام بالدراسة مرة اخرى.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات كان أهمها العمل على إحداث مركز تابع للمنظمة يعني بوضع إطار عام للأنظمة والتعليمات الناظمة للقبول و التسجيل وانتقال الطلبة بين الجامعات، والعمل على استحداث سياسات وإجراءات تسمح بنقل مقررات دراسية من الجامعات العربية الى الجامعات الروسية و بالعكس، و في هذه الحال يتم نقل بيانات الطالب الأكاديمية الكترونيا من جامعة الى أخرى، والعمل على تدريب الطلبة بين الجامعات من خلال المختبرات الافتراضية، والاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين في القبول والتسجيل من قبل مختصين في الجامعات و العمل على تكييف البرامج والجداول الدراسية لهم، وإنشاء قاعدة بيانات تابعة للمنظمة تعني بحفظ بيانات الطلبة في الجامعات التابعة لها بحيث يتم الرجوع لها في حالة الكوارث التي تهدد هذه البيانات في مصدرها، و.توجيه الجامعات لتسهيل إجراءات القبول و الانتقال و التسجيل للطلبة الدراسين في جامعات غزة الراغبين في الانتقال.

IMG-20231222-WA0038