حبس عنصريين إجراميين لحيازتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عنصريين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بمركز شرطة الخانكة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية إخطارا يفيد بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لواقعة ظهور أحد الأشخاص حاملاً سلاح نارى مصحوب بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

زبالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذاً من منطقة زراعية كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة، وضبط بحوزتهما (بندقية آليه 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - 2 طبنجة "محدثة صوت" - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية - كميات من المواد المخدرة "الحشيش - الهيروين - الآيس").

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى.