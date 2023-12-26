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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن استهداف سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني

صدى البلد

أفادت هيئة بحرية بريطانية ، اليوم الثلاثاء، بتسجيل انفجارين بمسيرتين استهدفتا سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني. 


وقالت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت تأكيدا بأن السفينة المستهدفة غرب الحديدة أكملت إبحارها دون ضرر. 

وذكرت رويترز، نقلا عن بيان الهيئة البحرية البريطانية أن هناك تقارير عن رصد مسيرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة غربي الحديدة.

وأضافت الهيئة البحرية البريطانية ، أن السفينة تتواصل مع قوات التحالف في ظل تقارير تفيد بسلامة السفينة وطاقمها.

 ولم تقع إصابات، بالرغم من أن الهجمات مستمرة على رغم تشكيل التحالف البحري الأمريكي في الأيام الأخيرة.

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