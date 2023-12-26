الجامعة العربية: القطاع الأهلي رديف الحكومات في العمل من أجل التنموي ويكمل دورها

في اليوم العربي للمجتمع المدني..

أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تحقيق المزيد من تعزيز دور القطاع المدني العربي بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني والذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام، إن الدور البارز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية والجهود الذي تبذلها في مجالات التنمية المجتمعية والقضاء على الفقر والبطالة والتعليم والصحة والمرأة والشباب وغيرها، تؤكد أن القطاع الأهلي هو رديف الحكومات في العمل من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الأعباء والمشكلات في الدول العربية.

وأوضحت “أبو غزالة”، أنه في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم تنظيم منتدى "المجتمع المدني والأمن الغذائي" في دورته الخامسة، وذلك يوم 24 أكتوبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي أصدر رسائل وتوصيات سيتم اعتمادها خلال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

وأشارت إلى أنه صدر عن المنتدى بيان حول الأوضاع في غزة دعا إلى دعم تحركات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية للضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والوقوف وقفة حاسمة لمنع الممارسات اللاإنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتأكيد الرفض الشعبي لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وشدد على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية التي عملت في فلسطين على مر العقود الماضية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وخدمات صحية واجتماعية.

وجددت رئيسة قطاع الشئون الاجتماعية الإعراب عن حرص الجامعة العربية على مدار السنوات الماضية على مواكبة ما تحققه مؤسسات المجتمع المدني من إنجازات في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وربط جسور التواصل معها من خلال استضافة بعض فعالياتها في مقر الأمانة العامة بالقاهرة أو رعايتها.

ودعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، جميع الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة بفاعلية في الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني، تأكيداً على الدور الهام لتلك المنظمات ومنتسبيها في تكريس مبادئي المواطنة وتجسيد قيم التطوع ونكران الذات ونشر ثقافة التضامن والعمل للصالح العام.