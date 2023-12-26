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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساحة الجيزة: مليار و840 مليون جنيه تعويضات "محور الفريق كمال عامر"

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة الإدارة المحلية

قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة: نتفهم الانتقادات الموجهة إلينا بسبب تأخر صرف تعويضات المواطنين بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وأوضح أن الدستور والقانون نصا على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله ب3 أشهر.

وأشار إلى أن المشكلة في عدم وصول كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل، قد يصل إلى 4 أشهر.

وأوضح أن التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، إلا أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة.

واعترف بأن هناك عجز كبير، قائلا: ولكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.

وأكد أن المواطن يحصل على فوائد الأموال من الإيداع والصرف، قائلا: لدي 700 مليون جنيه منذ 6 أشهر.

فيما تدخل محمد الحسيني، مطالبا بسرعة الصرف، متسائلا عن المستفيد من فوائد البنوك، ليرد ممثل الهيئة بأن المستفيد هو المواطن.

فيما أكد اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، بسبب إشكالية صرف التعويضات.

وقال: "المواطن ترك منزله، وهناك تأخير في صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية، وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسان كبير بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الجيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات، ولم يتم دفع الباقى وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين.

ونفى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، علمه بإجمالى المبالغ المطلوبة للمحور مقابل التعويضات.

إدارة المساحة بالجيزة صرف التعويضات جهاز تعمير القاهرة الكبرى محمد الحسيني محور الفريق كمال عامر

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