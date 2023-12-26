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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السمبوسك بالطعمية بمذاق شهي

السمبوسك
السمبوسك

تعد السمبوسك من الأكلات الشهية التى يمكن كسر روتين السفرة التقليدي بها، كما أنه تتوافر وصفات عديدة لتحضيرها بمذاق شهي ومميز.

ونعرض لكم طريقة عمل السمبوسك بالطعمية وذلك من خلال خطوات التي قدمتها الشيف غادة جميل

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مقادير السمبوسك بالطعمية:
عجينة سمبوسك

طعمية جاهزة مهروسة

مخلل خيار

مخلل بنجر

جبن شيدر مبشور

نعناع أخضر مفروم

4 ملاعق طحينة

3 ملاعق ليمون

ملح

شطة "حسب الرغبة"

دقيق

زيت للقلي 

طريقة عمل السمبوسك 
* افرمي الطعمية فى بولة متوسطة مع مخلل الخيار والبنجر مع رشة الملح وعصير الليمون .

*اضيفي الجبنة والنعناع الطازج والطحينة و الشطة وقلبيهم جيدا ثم ضعي جزء من الخليط فى طرف عجينة  السمبوسك ويغلق الطرف بخليط الدقيق والماء وتقلى في الزيت الساخن.

السمبوسك الشيف غادة جميل طريقة عمل السمبوسك عجينة السمبوسك السمبوسك بالطعمية

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