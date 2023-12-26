السوبر المصري| زعلوك يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة برد

شارك محمد زعلوك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الأهلي مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في مدينة أبو ظبي.

وشارك زعلوك في التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من نزلة البرد التي كانت وراء غيابه عن مران الفريق مؤخرًا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.