أول تعليق من المملكة بعد العثور على جثتي سعودي وكويتي في الأنبار

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن السلطات العراقية عثرت على جثتي سعودي وكويتي بعد اختفائهما في الأنبار ونتابع مع السلطات ملابسات الحادث.

وقالت السفارة، في بيان عبر منصة إكس: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.