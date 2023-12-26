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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من المملكة بعد العثور على جثتي سعودي وكويتي في الأنبار

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن السلطات العراقية عثرت على جثتي سعودي وكويتي بعد اختفائهما في الأنبار ونتابع مع السلطات ملابسات الحادث.

 

وقالت السفارة، في بيان عبر منصة إكس: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

 

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.

السعودية بغداد المملكة المملكة العربية السعودية العراق

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