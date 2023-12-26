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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الغش أبرزها.. تحذيرات للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات هامة قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024 .

تعليمات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول


1- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى و بدون مبرر .

2- يجب على كل طالب أن يترك أى كتب أو مذكرات أو أى ورق يتعلق بمادة الأمتحان خارج اللجنه الإمتحانية .

3- يجب على كل طالب النظر فى ورقة الأسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفة .

4- يمنع أصطحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاصة به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية و فى حالة إحضار الطلاب لاى من هذه الأدورات معه لا بد من القيام بإغلاقها

5- فى حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التليفون المحمول أوالساعة الذكية لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الإبتدائى و صيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافى للطلاب .

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آداب القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا

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إنجاز كبير لجامعة القاهرة بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي خلال عام 2023

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، واصلت جامعة القاهرة خلال عام 2023 تقدمها غير المسبوق في التصنيفات الدولية، والذي حققته ولاتزال مستمرة منذ تولى رئاستها الدكتور محمد الخشت ، والذي انعكس على تواجدها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية، ومستوي خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي، بالإضافة إلى تمكنها من تحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل وتتفوق على العديد منها بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية بها، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات.

واستعرض الدكتور محمد الخشت تقريرا عن حصاد جامعة القاهرة في ملف التصنيفات الدولية؛ ففي تصنيف شنغهاي الصيني العام “Shanghai Ranking”  جاءت الجامعة الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضي، وفي التصنيف ذاته للتخصصات تقدمت بدرجة كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بدخول 5 تخصصات مميزة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في إنجاز مصري لأول مرة، لتُصبح ضمن أول 1,1% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر.
 

الدكتورة نجلاء رأفت كلية الاداب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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