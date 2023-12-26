عبير فؤاد: نصيحتي للجوزاء سافر.. وبرج السرطان الأكثر حظا وحسدا في 2024

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن برج الجوزاء هو ملك العلاقات العامة، وعلى الرغم من ذلك سوف يتعرض للحسد من بداية العام، وعليه أن يتوقف عن التردد والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، مع العلم أن ٢٠٢٤ هو عام الحظ من النصف الآخر من العام، وأن لهم حظًا في السفر.

برج السرطان من الأبراج الاكثر حظا

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن برج السرطان أيضًا من أكثر الأبراج حظًا، وأيضًا سيتعرض للحسد في النصف الآخر من العام الجديد، لذلك عليه أن يحظر قبل أن يقدم على أي اختيار وقبل الدخول في أي علاقة.