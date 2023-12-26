خبيرة أبراج: لو تعرف حد من مواليد برج الجدي بشره.. وللقوس: احذر

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن برج القوس، لديه فرص كثيرة وجيدة في النصف الأول من العام، لكن على الرغم من ذلك، أنصحهم أن يكونوا على درجة كبيرة من الحذر، خاصة في النصف الآخر من العام.

لديهم فرص جيدة للارتباط.. ونصيبهم من الحظ كبير

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن برج الجدي سيكون لديهم أخبار عظيمة، وأن نصيبهم من الحظ كبير، ولديهم فرص جيدة للارتباط، وعليهم تنظيم جهودهم وقراراتهم، خاصة وأن وجود كوكب بلوتو في هذ البرج يدل على أنهم سيكونون أكثر عرضة للتبذير، وبالتالي عليهم أن يحافظوا على مدخراتهم قدر الإمكان.