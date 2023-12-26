عبير فؤاد: 2024 عام التقاط الأنفاس للميزان.. والعقرب يحقق مكاسب مالية كبيرة

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن برج الميزان تعرض للكثير من الأمور السيئة في السنوات الأخيرة، وبالتالي العام الجديد له هو عام التقاط الأنفاس، وأن العديد من الأمور الجيدة التي تنتظرهم منها تحقيق مكاسب مالية وثقافية، وسوف يحققون نجاحات على مستوى الأسرة، لكن عليهم في أخر ثلاثة أشهر من العام، أن لا يدخلوا في أي جدال، خاصة على المستوى الأسرة.

برج العقرب .. برج السيطرة

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن برج العقرب هو برج السيطرة، وأن هذا العام هو عام كشف الحقيقة ومعرفة السر، ونصحيتي لهم أن عليهم أن لا يخالفون القانون، إلى جانب أن هناك حظًا ينتظرهم، وهو أنهم سوف يحققون مكاسب مالية كبيرة في هذا العام، خاصة في النصف الآخر منه.