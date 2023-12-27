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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار المنازل في الولايات المتحدة تواصل ارتفاعها القياسي للشهر التاسع

أسعار المنازل
أسعار المنازل

ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة لتاسع شهر على التوالي مسجلة مستوى قياسياً جديداً، في ظل تنافس المشترين مع النقص المستمر في المعروض من المنازل المطروحة للبيع.

وبحسب وكالة بلومبرج، صعد مؤشر محلي لأسعار المنازل بنسبة 0.6% في أكتوبر عن سبتمبر، بحسب البيانات المُعدلة موسمياً الصادرة عن شركة "إس آند بي كور لوجيك كيس-شيلر". فيما ارتفع مؤشر مُعدل موسمياً للأسعار في أكبر 20 مدينة بنسبة 0.6% أيضاً.

قال بريان لوك، مدير تداول السلع والأصول الحقيقية والرقمية بشركة "إس آند بي داو جونز إندايسز" في بيان إن أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت بأسرع معدل سنوي لها خلال العام في أكتوبر، مشيراً إلى أننا نشهد حالياً ارتفاعاً واسع النطاق بأسعار المنازل في أنحاء البلاد، مع استمرار الزيادات في 19 من أكبر 20 مدينة.

يقيس المؤشر فترة عندما كانت أسعار الفائدة على الرهون العقارية لمدة 30 عاماً ترتفع متجهة إلى 8%، ما أحبط الأعداد المتزايدة لمشتري المنازل المرتقبين. فعديد منهم هم مُلاك حاليّون أجّلوا انتقالهم إلى منازل أخرى، في ظل تمسكهم بالقروض منخفضة الفائدة التي حصلوا عليها عندما كانت تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها التاريخية، وعزوفهم عن البيع ترك السوق متعطشة للمنازل المطروحة للبيع، وقد أبقى ذلك على ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى العازمين على إتمام صفقة لشراء أحد المنازل القليلة المتاحة.

انخفاض متوقع لأسعار المنازل الأميركية
تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، فصعدت 4.8% في أكتوبر، مقارنة بارتفاعها 4% على أساس سنوي في سبتمبر. وسجلت ديترويت الزيادة الأكبر بنسبة 8.1%، وحلت بعدها سان دييغو بنسبة 7.2%، ونيويورك بنسبة 7.1%، فيما كانت مدينتا بورتلاند وأوريغون الوحيدتين اللتين سجلت فيهما الأسعار انخفاضاً على أساس سنوي بين أكبر 20 مدينة.

أسعار المنازل ارتفع مؤشر الأصول الرهون العقارية الفائدة

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