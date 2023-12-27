بيان عاجل لـ أمريكا بشأن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إيران إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف المتحدث أن "التصعيد النووي الإيراني يثير القلق أكثر في الوقت الذي يواصل فيه الوكلاء المدعومين من إيران أنشطتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الأخير بطائرات بدون طيار ومحاولات أخرى لشن هجمات في العراق وسوريا وهجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت الثلاثاء، أن إيران كثفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال متحدث في فيينا إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أبلغ الدول الأعضاء بتوسيع إيران لإنتاج اليورانيوم.