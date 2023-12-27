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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 6 ساعات|اليوم.. قطع مياه الشرب بمدينة ملوي والقرى المجاورة لأعمال الصيانة

قطع مياه الشرب اليوم
قطع مياه الشرب اليوم بملوي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب عن مدينة ملوى جنوب المحافظة، وكذلك قرى نواي وتندة والبرشا والمعصرة، اليوم الأربعاء27 ديسمبر، منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لإجراء أعمال صيانة بخط الطرد الرئيسي لمحطة مياه المعصرة. 

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وناشدت الشركة، في بيان، المواطنين والمصالح الحكومية والمخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه.

فى سياق متصل، عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعاً مع رؤساء القطاعات ومديري الافرع ومنسقي مشروعات حياة كريمة  بالشركة.

وأكد جبر ضرورة الاهتمام بجودة تنفيذ الأعمال بقرى مبادرة “حياة كريمة”، خاصة أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى وغرف المحابس وغرف الصرف الصحي وتوسعات محطات مياه الشرب ومحطات تخليص الحديد والمنجنيز وتكليف إدارة GIS بتحديد إحداثيات مواقع الأعمال على الخرائط الجغرافية وتسليمها إلى رؤساء الافرع لمتابعة هذه الأعمال.

وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة من الشركة للمرور على الأعمال للتأكد من جودة التنفيذ، سواء بالنسبة للأعمال الحالية داخل المبادرة أو الأعمال السابقة، والتنسيق مع الهيئة القومية ودار الهندسة فيما يخص أعمال التسليم.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال من مديري الأفرع ومنسقي المشروع بالشركة على مدار 24 ساعة، وعمل تقرير يومي بنسب الإنجاز، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز جميع الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

كما ناقش الاجتماع جهود الشركة لتقليل الفاقد من المياه من خلال تركيب أجهزة قياس على جميع المحطات، وتحصيل المتأخرات، والقضاء على الوصلات الخلسة، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والاهتمام بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشركة لضمان الحفاظ على العنصر البشري.
 

27 ديسمبر اعمال الصيانة الهيئة القومية القري المجاورة تدبير احتياجاتهم تدعيم شبكات مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

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