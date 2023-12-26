بيطري المنيا يحصن 270 ألف رأس ماشية خلال شهر

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، تحصين 270 ألف رأس ماشية على مدار شهر ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن الحملة على مدار شهر ، تم تحصين 270 ألف رأس من الماشية (أبقار وجاموس وأغنام وماعز)، إلي جانب ترقيم وتسجيل 13 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال (120) لجنة فرعية و4 لجان مركزية، لافتاً الي أن لجان التحصين تواصل عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 323 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.