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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. وفاة شخص يوم زفاف ابنه إثر أزمة قلبية بسمالوط

وفاة شخص بسمالوط
وفاة شخص بسمالوط

تحول الفرح إلى مأتم إثر وفاة والد العريس يوم زفاف نجله بعد إصابته بازمه قلبيه وسط حاله من الحزن الشديد  وقدم المعازيم التعازي للعريس بدلاً من تهنئة الفرح.
ونعى أهالي سمالوط علي الحبيبي الذي توفي عن عمر يناهز 51 عامًا وسادت حالة من الحزن والألم في قرية منقطين وتحولت صفحات أهالي سمالوط على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك إلى دفتر عزاء نظرًا لتحول الفرح إلى حزن.

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كان المتوفى قد استعد لزواج ابنه حسين ودعا جميع أحبابه وأصدقائه لحضور ليلة الحناء وعقد القران وحفل الزفاف وحضر والد العريس ليلة الحناء، ولكن بعد ذلك بدأ يعاني من آلام في الصدر وتم نقله إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، ومع ذلك، توفي في ساعات الصباح الباكر قبل عقد القران في إحدى قاعات الأفراح، مما أدى إلى تحول الفرح إلى حزن وودّع المئات من سكان سمالوط والد العريس في جنازة حاشدة وشعبية.

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