عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط 

أفضل هاتف من هواوي
أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط 

بالأمس، أقامت هواوي حدث إطلاق كبير في الصين. وكان نجم المؤتمر هو سلسلة Huawei Nova 12، وهي أحدث مجموعة هواتف ذكية للشركة في الفئة المتوسطة العليا.

جميع الأجهزة الأربعة في السلسلة دخلت في مرحلة الطلب المسبق بعد الإعلان عنها، وفي غضون يوم واحد، تم بيع 3 من هذه الهواتف بالفعل.

الطراز الوحيد المتوفر حاليًا هو الأكثر قابلية للحصول عليه - Nova 12 Lite. الهواتف التي تم بيعها هي Nova 12 و Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra. آخر اثنين يدعمان اتصال 5G، بينما يقتصر الإصدار الأساسي على 4G تمامًا مثل الإصدار الخفيف.

أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط 

تزداد حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية الصينية منذ أن أصدرت سلسلة Mate 60 بهدوء. يبدو أن سلسلة Nova 12 التي تم الكشف عنها حديثًا تحظى باستجابة مماثلة من المستهلكين مثل تشكيلة Mate 60.

بما أن هواوي غير معروفة بالكشف عن الوحدات المباعة مثل العلامات التجارية الصينية الأخرى، فسيتعين علينا انتظار بيانات من شركات الأبحاث، لكن على أي حال، يجب على الشركة إعادة تخزين الهواتف قريبًا.

أهم ما يميز سلسلة Huawei Nova 12 هو أنها تقدم أول ظهور لمهالجين جديدين من HiSilicon، وهما Kirin 9000SL و Kirin 8000 ، توجد الأولى داخل "Ultra"، بينما تعمل الأخيرة على الطرازين القياسي و "Pro".

أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط 

حتى الآن، لا تتوفر لدينا تفاصيل حول هذه الرقائق. تقول التقارير أن Kirin 9000SL هو نسخة مخفضة من Kirin 9000S الذي يشغل سلسلة Mate 60 و Mate X5. 
من ناحية أخرى، يقترن Kirin 8000 مع مودم 5G داخل Nova 12 Pro ولكنه يفتقر إلى نفس الشيء بالنسبة إلى Nova 12 الأساسي.

الغريب هو Nova 12 Lite الذي يضم نظام HiSilicon Kirin 9000SL مع مودم 4G.

 

هواوي Huawei Huawei Nova 12 Nova 12 Lite Nova 12 Pro الفئة المتوسطة العليا Kirin

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

موضوعات متعلقة

أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم الـ iPhone بسعر 5000 جنيه

إلحق اشتريه بسعر 3500 جنيه فقط..أرخص موبايل شاومي في 2023

ليه الموبايلات الحلوة محدش بيشتريها.. تعرف على أفضلها

هل يصاب الأطفال بالتخلف العقلي من كثرة استخدام الهواتف؟

لحياة واقعية أكثر.. كيف تسيطر على معدل إدمانك للموبايل؟

أفضل موبايلات هواوي في 2023

تابلت جديد ممتاز في فئة الـ 2000 جنيه فقط

وداعا سامسونج وiPhone.. موبايل جديد من Honor بمواصفات ستذهلك والسعر خيالي

ترشيحاتنا

تحذير رسمي | تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب

أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان الجديدة موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ