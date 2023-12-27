بالأمس، أقامت هواوي حدث إطلاق كبير في الصين. وكان نجم المؤتمر هو سلسلة Huawei Nova 12، وهي أحدث مجموعة هواتف ذكية للشركة في الفئة المتوسطة العليا.

جميع الأجهزة الأربعة في السلسلة دخلت في مرحلة الطلب المسبق بعد الإعلان عنها، وفي غضون يوم واحد، تم بيع 3 من هذه الهواتف بالفعل.

الطراز الوحيد المتوفر حاليًا هو الأكثر قابلية للحصول عليه - Nova 12 Lite. الهواتف التي تم بيعها هي Nova 12 و Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra. آخر اثنين يدعمان اتصال 5G، بينما يقتصر الإصدار الأساسي على 4G تمامًا مثل الإصدار الخفيف.

أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط

تزداد حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية الصينية منذ أن أصدرت سلسلة Mate 60 بهدوء. يبدو أن سلسلة Nova 12 التي تم الكشف عنها حديثًا تحظى باستجابة مماثلة من المستهلكين مثل تشكيلة Mate 60.

بما أن هواوي غير معروفة بالكشف عن الوحدات المباعة مثل العلامات التجارية الصينية الأخرى، فسيتعين علينا انتظار بيانات من شركات الأبحاث، لكن على أي حال، يجب على الشركة إعادة تخزين الهواتف قريبًا.

أهم ما يميز سلسلة Huawei Nova 12 هو أنها تقدم أول ظهور لمهالجين جديدين من HiSilicon، وهما Kirin 9000SL و Kirin 8000 ، توجد الأولى داخل "Ultra"، بينما تعمل الأخيرة على الطرازين القياسي و "Pro".

أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط

حتى الآن، لا تتوفر لدينا تفاصيل حول هذه الرقائق. تقول التقارير أن Kirin 9000SL هو نسخة مخفضة من Kirin 9000S الذي يشغل سلسلة Mate 60 و Mate X5.

من ناحية أخرى، يقترن Kirin 8000 مع مودم 5G داخل Nova 12 Pro ولكنه يفتقر إلى نفس الشيء بالنسبة إلى Nova 12 الأساسي.

الغريب هو Nova 12 Lite الذي يضم نظام HiSilicon Kirin 9000SL مع مودم 4G.



