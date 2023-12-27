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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا ترفض قبول سفير الاحتلال الجديد لديها.. فما السبب؟

روما
روما

كشفت وسائل إعلام عبرية أن إيطاليا رفضت قبول ممثل الاحتلال على أراضيها.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن روما تتحفظ على قبول اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد.

وقالت إن السبب في عدم قبول السفير جاء بسبب أنه مستوطن من مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وتطالب روما والدول الأوروبية بإنهاء الاستيطان ووقف هجمات المستوطنين.

فيما توعدت أمريكا المستوطنين بفرض عقوبات عليهم.

يأتي ذلك فيما قال مسئول في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى أمس، الثلاثاء، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لبحث الانتقال "إلى مرحلة مختلفة" في الحرب.

ووفر اللقاء فرصة للحديث عن الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة التي مزقتها الحرب، وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بحسب المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

وقال المسئول إن الهدف من اللقاء كان أيضا فرصة للحديث عن "الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية"، في إشارة إلى الحركة الفلسطينية المسلحة.

 

إيطاليا الاحتلال القدس المحتلة

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