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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز طلاب كلية الزراعة "بني سويف" بجائزتين في مسابقة "الفاو جكت"

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز طلاب كلية الزراعة بجائزتين في مسابقة " الفاو جكت" والتي تنظمها منظمة الفاو بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، حيث شارك في المسابقة  22 كلية زراعة علي مستوي الجامعات المصرية بالإضافة لعدد من الجامعات الخاصة، وتمت المشاركة تحت إشراف  الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة بالتنسيق مع الدكتور خالد عدلي محمد المشرف علي نموذج الفاو ببني سويف والمنسق العام لأنشطة الفاو بالكلية.

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من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، حرصه على مشاركة الطلاب في تلك الفعاليات من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ودعمه لمثل هذه المسابقات التي تساعد الطلاب على اكتساب العديد من المهارات، مثنياً على أداء الفرق الطلابية المشاركة وحصولهم على جائزتين، مشيراُ إلى أن الأفكار التي طرحها الطلاب  تقدم حلول مبتكرة باستخدام  التقنيات الحديثة مع إمكانية تطبيق نتائجها والاستفادة منها ميدانياً.

وأشار الدكتور عبد اللطيف هشام عميد الكلية، إلى  فوز الفريق الطلابي المكون من الطالبة  ألاء حسين سيد والطالبة إسراء عادل علي والطالبة ميار مؤمن على جائزة في مسار الزراعة الذكية والبرمجة ، كما فاز الفريق المكون من الطالبة  إسراء رجب عبد التواب والطالبة أيه أنور على جائزة في مسار البحث العلمي التطبيقي ، لافتاً إلى أن قيمة الجائزة لكل فريق هي تمويل مقداره 15 ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي.

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