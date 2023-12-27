قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع بمدينة بني سويف.. غدا

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي غداً، الخميس 28 ديسمبر، عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل "أبراج الأوقاف، ومستشفى الدعوة، والمنطقة الصناعية "الحرفيين"، وموقف محيي الدين، وعزبة التحرير، والتطوير التكنولوجي"، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، لصيانة مغذيي الحرفين والأوقاف.

واعتذر القطاع عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.