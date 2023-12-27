أيمن الرمادي: لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا فرز أول

نشر الإعلامي محمد فاروق جزءًا من تصريحات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوبترا أيمن الرمادي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".

وكتب محمد فاروق :"أيمن الرمادى مدرب سيراميكا: لاعبو سيراميكا تم اختيارهم بعناية فهم ذو أخلاقيات عالية ومثقفين ومحترفين بمعنى الكلمة.. لاعبو سيراميكا كليوباترا فرز أول".

وقال المعلق الرياضي عصام عبده، إن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، كانت رائعة للغاية، تفوق خلالها الأحمر في الشوط الأول عن طريق الاستحواذ على الكرة.

وأضاف عبده، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا لم يحالفه الحظ خلال المباراة التي تفوق فيها في الشوط الثاني، وهو ما زاد من الندية.

وأوضح أن الأهلي كان من الضروري أن يكون لديه لاعب سوبر، لكونه يشارك باستمرار في كأس العالم للأندية بشكل سنوي على الأكثر، مضيفًا «كان عليه أن يتعاقد مع لاعب بجودة أفضل بكثير من موديست الذي لم يضف أي شيء للفريق».

وأشار إلى أن مارسيل كولر ليس دائمًا ما يكون قراره صائبًا، لذلك كان مهمًا أن تتدخل اللجنة الفنية في قرار التعاقد مع موديست، خاصة وأنه لاعب أقل بكثير من الأهلي، متابعًا «الأهلي مطالب بالتعاقد مع مهاجم سوبر يقوده في مونديال الأندية المقبل».

وعن أداء محمد معروف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، قال عصام عبده، إنه أدارها بشكل جيد، إلا أنه أخطأ في عدم التعامل مع نزول أكثر من كرة إلى أرض الملعب، بينما إدارة سيراميكا كليوباترا، توفر كافة عوامل النجاح ليكون الفريق في مقدمة الأندية المصرية، وهو ما يتحقق بالفعل.