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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يحيل مسئولي مركز طبي بالعبور للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرور مسائية اليوم علي المركز الطبي الترفيهي بالعبور، للتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد سير العمل داخل العيادات المسائية ”الأطفال، والعلاج الطبيعي، الباطنة، الجلدية والطوارئ”.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال جولته عدم تواجد مسئول مكتب الصحة، وبعض أطباء العلاج الطبيعي علي رأس العمل وقرر علي الفور إحالتهم للتحقيق العاجل، مشيرا إلى أنه لا مساس بخدمات مكتب الصحة، وأنه غير مسموح بغلق مكتب الصحة بأي حال من الأحوال.

وأكد الجزار، على ضرورة الانضباط الإداري، والتسجيل بدفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بالنوبتجيات وضرورة الإصلاح الفوري للأعطال والصيانة الدوري لكافة الأجهزة.

و استمع وكيل الوزارة لرأي أحد المرضي المترددين علي عيادة الجلدية، والعلاج الطبيعي، وعن مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمركز.

جدير بالذكر أن العبور تضم 20 عيادة مسائية في مختلف التخصصات وبلغ عدد المترددين عليهم 1045 مريض خلال الشهر الماضي.

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