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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: جامعة القاهرة تجدد نفسها وتدخل عصرا جديدا بالتعاون مع ألمانيا والصين وأمريكا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت الآن فعاليات احتفالية عيد العلم الثامن عشر لتكريم عدد من الوزراء و 60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمى .

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الاحتفال بالعلماء المتميزين من ابناء جامعة القاهرة، ونحن لا نحتفل بالعلماء فقط ولا نحتفل بالماضى بحسب ، ولكن نقوم أيضًا بمحاولة تكوين مجموعة من الأفكار لتحقيق مزيد من التطوير فى المستقبل.


وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت ، جامعة القاهرة تجدد نفسها وتدخل عصرا جديدا بإنشاء الجامعة الجديدة الدولية بالتعاون مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة فى البرامج واعتماد برامج من هيئات دولية على أعلى مستوى علاوة على برامج الدراسات العليا المختلفة وستصل هذه البرامج ل58 برنامج فى هذه الجامعة.


كما استعرض الدكتور محمد الخشت، انحاز الجامعة لمشروع اسكان اعضاء هيئة التدريس باجمالى425 عمارة باجمالى 5 آلاف وحدة، بالاضافة إلى انجازات افتتاح المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام ، وتطوير المبنى الشاملى للمعهد وتطوير مستشفى أبو الريش، والانتهاء من 25%من مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى بتكلفة مليار و300 مليون جنيه وافتتاح تطوير مستشفى الطوارئ.

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Jobs Education افتتاح المستشفى الجنوبي أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي الجامعة الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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