إيران تعلن إيقاف الرحلات في جميع المطارات

أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، وقف جميع الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد حتى إشعار آخر، عقب الغارات الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الشركة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أنه بناءً على الإعلان الصادر عن منظمة الطيران المدني الإيراني، يتم وقف جميع الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد حتى إشعار آخر لحماية سلامة المسافرين.

ودعت المواطنين إلى الامتناع عن التوجه للمطارات ومتابعة الأخبار والمعلومات الجديدة التي تُنشر عبر وسائل الإعلام، منوهة بأنها ستعلن بحالة الرحلات الجوية فور ورود معلومات جديدة.