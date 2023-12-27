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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تنظم ندوة عن "التوعية المالية وفرص الاستثمار"

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة، "التوعية المالية وفرص الاستثمار" لزيادة الوعي بأهمية التثقيف المالي وبالفرص المتاحة للاستثمار في البورصة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق مصطفي غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور محمد الألفي، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة سماح السعيد، نائب المدير، ود. رانية الجندي، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية.   

وتضمنت محاور اليوم، الحديث عن إدارة المحافظ الاستثمارية، وأهمية البورصة كأحد أهم عوامل النمو التي تساهم بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد.

وتحدث محمود خطاب، نائب رئيس البورصة السلعية، عن البورصات السلعية ودورها في دعم الاقتصاد، ثم تطرق إلي أهمية الاستثمار في البورصة. 

وأشار إلي تاريخ البورصة المصرية حيث كانت الخامسة عالميا وكانت الإسكندرية هي المتحكم رقم ١ في بورصة القطن في وقت من الأوقات مما تسبب في إنعاش الاقتصاد المصري والتأثير بالإيجاب علي التوظيف. 

كما تحدث باللقاء محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين للأسهم ESTA والسندات، عن العوامل المؤثرة في صعود وهبوط الأسهم بالبورصة والعلاقة بين الصعود وما يعرف بسيكلوجية الجماهير. 
واختتمت د. رانية الجندي اللقاء، الحديث خلال اللقاء، عن أداء سوق المال المصري خلال العام.

يأتي الحدث في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي من أهمها تحقيق نمو مستدام عن طريق التعامل بالسندات الخضراء والاستثمار في البورصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.

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التثقيف المالي الدراسات العليا والبحوث الفرص المتاحة للإستثمار جامعة المنصورة دراسات العليا والبحوث رئيس جامعة المنصورة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

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