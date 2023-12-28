أخبار التعليم.. صدى البلد ينفرد بنشر أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء.. وجامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عقد معهد إعداد القادة خلال عام 2023 عددًا من نماذج المحاكاة بهدف تمكين الطلاب من التعرف على عمل منظمات المجتمع المدني، وتسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى وعيهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، والاستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة.

أنفرد موقع صدى البلد بالحصول على نسخة وشرح لأول أطلس للتغيرات المناخية في مصر بمساعدة تقنيات علوم الفضاء، والذي أصدرته الهيئة القومية للاستشعار من البعد.

بدأ منذ قليل فاعليات احتفالية عيد العلم الثامن عشر بجامعة القاهرة لتكريم عدد من الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمى.

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تجديد منح كليتي التجارة والزراعة على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك).

بحث رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأربعاء، مع قنصل سفارة العراق بالقاهرة الدكتور حازم صدام السوداني ونائبه الدكتور ثامر عطب البركي، سبل التعاون الأكاديمي في المجالات العلمية والثقافية والبحثية، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الكليات بدولة العراق؛ لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.

تعلن جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.