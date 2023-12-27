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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تكرّم مفكريها وباحثيها وخرّيجيها من الوزراء في عيد العلم |صور

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأ منذ قليل فاعليات احتفالية عيد العلم الثامن عشر بجامعة القاهرة لتكريم عدد من الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، و بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمى.


ومن جانبه ، قال الدكتور أيمن عاشور الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، تناولت التحديات عن وظائف المستقبل والاحتياجات المحلية والدولية وتجهيز الخريجين لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج مرتقبة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته ، عندما اطلقنا الاستراتيجية كان لدينا 7 مبادئ بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالى، موضحا أن كل المحاور شهدت تحقيق انجازات منذ اطلاقها مستعرضا التحديات التى يجب العمل عليها وتحقيق اطار لتكامل مؤسسات التعليم والإطار الإقليمي وفقا لكل خصائص واحتياجات الإقليم فى المستقبل والانشطة الاقتصادية.

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Jobs Education البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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