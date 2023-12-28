تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1074 شاحنة و200 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و527 شاحنة و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و547 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن، وهي دليلة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة وأمل، كما تم تداول 1280 طن بضائع و343 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1790 راكب بموانيها.