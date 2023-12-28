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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب الأمطار .. إعادة امتحان التربية البدنية لطلاب مدارس القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تقرر توفير فرصة ثانية بطلاب المدارس والمراحل المختلفة المتغيبين عن امتحانات التربية البدنية المقرر عقده اليوم بمدارس المحافظة بسبب الامطار حيث وجه المحافظ سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بإعادة الامتحان للطلاب الذي منعتهم الأمطار التي شهدت المحافظة فجر اليوم من الحضور.
ووجهت محافظة القليوبية منشورا ورسالة لطلاب المحافظة وأولياء الأمور المتغيبين عن امتحان التربية البدنية بالمدارس عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بمواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك جاء فيها «عزيزي ولي امر الطالب فى حال تغيب احد الطلاب عن حضور امتحان التربية البدنية فى المدارس التى حدث بها سقوط امطار سيتم اعادة الامتحان بالتنسيق مع المدرسة
في سياق متصل أكد الدكتور سعيد خضر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية انتظام امتحانات نصف العام التي انطلقت لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي مطلع الأسبوع الجاري وانتظامها اليوم حيث تم استقبال الطلاب وتنفيذ جدول الامتحانات وأعمال التصحيح بالكنترولات دون تأثير لعوامل الطقس 
يذكر أن محافظة القليوبية شهدت فجر اليوم سقوط أمطار ضربت انحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن مع استمرار انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة و إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس 
فيما جري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، و نشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها،

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