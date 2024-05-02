شريف عبدالمنعم: إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الاسماعيلي والأهلي فهو نقطة تحول في أداء القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة وهو شيء واضح للجميع ".

وتابع:" لا أفضل أن يحصل حارس المرمى على رجل المباراة لأن دوره الدفاع عن مرماه وكنت أتمنى أن يحصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة ".