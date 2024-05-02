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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عبدالمنعم: إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"  إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الاسماعيلي والأهلي فهو نقطة تحول في أداء القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة وهو شيء واضح للجميع ".

وتابع:" لا أفضل أن يحصل حارس المرمى على رجل المباراة لأن دوره الدفاع عن مرماه وكنت أتمنى أن يحصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة ".

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شريف عبدالمنعم: إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي

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