بشأن نزع الملكية.. وزير الموارد المائية والري يصدر قرارين وزاريين بالجريدة الرسمية

أصدر الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية.

وجاء نص القرارين كالتالي:

القرار الأول

بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية : وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م / يوم ) لزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛وعلى ما عُرض علينا.

وعلى موافقتنا؛ قرر تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون (م / يوم ) من أعمال المنفعة العامة.

القرار الثاني

بعد الاطلاع على الدستور : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

ولائحته التنفيذية :وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ۲۵۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون ٣٠ يوم ) لتنمية وزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة : وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم ( ١٦٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣؛

وعلى ما عرض علينا وعلى موافقتنا؛

( المادة الأولى)

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تم العرض والنشر لها في الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٥وحتى ٢٠٢٣/١١/١٤ ، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٣لسنه ٢٠٢١ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون م / يوم) لتنمية وزراعة ( ٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.