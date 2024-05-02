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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي.. ماذا دار بينهما؟

لابيد ووزير الخارجية
لابيد ووزير الخارجية الاماراتية

التقى زعيم المعارضة الإسرائيلي،  يائير لابيد، وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب لابيد في قراءة للاجتماع، إنه خلال اللقاء، الذي عقد في منزل بن زايد، ناقش الجانبان الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، فضلا عن مسألة كيف ستبدو غزة بمجرد انتهاء الحرب.

وأكد لابيد الحاجة الملحة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، بينما شدد الوزير الإماراتي على أن "كل بلد في المنطقة يمكن أن يؤثر على الصفقة".

وقال: "لدى إسرائيل مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي، بالتعاون مع الإمارات وغيرها من الدول العربية، لذا ينبغي تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها".

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