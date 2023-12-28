بروتوكول تعاون مشترك بين تجارية الإسماعيلية ومديرية العمل

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين مساعد صندوق إتحاد الغرف التجارية، وفد رفيع المستوي من مديرية العمل، ضم كلا من المستشار حسن رداد وكيل وزارة العمل بالاسماعيلية، إبراهيم حلمى مدير العلاقات العامة والإعلام، دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى التابع للمديرية.

جاء ذلك بحضور محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ومحمد السيد مدير الغرفة.

وخلال الإجتماع، تم مناقشة اعداد برتوكول تعاون بين الغرفة ومديرية العمل يتضمن تقديم منح دورات تدريبية.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، علي أهمية أن يشمل البروتوكول تنفيذ وعقد الدورات التدريبية ، وفقًا لمعايير الاعتماد، بهدف إعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع المصري، وذلك تحقيقًا للجهود المبذولة في توفير مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

كما أشار محمد فايق عضو مجلس الإدارة الي أهمية تنمية مهارات الشباب، بما يؤهلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

و أشار محمد السيد مدير الغرفة الي التعاون المثمر بين الجانبين في سبيل تحقيق استراتيجية 2024 الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل.



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