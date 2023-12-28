روبوت يهاجم مهندس في مصنع تسلا.. ماذا حدث؟

واجه مهندس في شركة تسلا هجوما من روبوت بسبب عطل في مصنع جيجا تكساس للشركة بالقرب من أوستن.



وفي شهاداتهم عن الحادث، قال عمال في المصنع: إن الروبوت هاجم المهندس أثناء برمجة روبوتين، وثبته وغرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه، ما تسبب في تسرب الدماء على أرضية المصنع.



وأشار تقرير الإصابة، وعلى تسلا تقديمه إلى السلطات بموجب القانون، إلى أن المهندس لا يحتاج إلى إجازة.

وأوضحت محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تسلا، أن عدد الإصابات التي تعرض لها المصنع لم يبلغ عنها بشكل كافٍ.



وعلى الرغم من غياب تقارير عن إصابات أخرى بسبب الروبوتات في مصنع تسلا في تكساس في 2021 أو 2022، إلا أن هذه الحادثة تتزامن مع المخاوف المتزايدة من خطر الروبوتات الآلية في أماكن العمل، خاصة بعد التقارير عن ارتفاع الإصابات الناجمة عن الروبوتات في مراكز الشحن في أمازون، وفي سيارات القيادة الذاتية وغيرها.

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