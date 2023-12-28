ننشر نتيجة التصفيات النهائية لدوري الأندية الصغيرة والساحات الرياضية بكفر الشيخ.. صور

انطلقت التصفيات النهائية لدوري الأندية الصغيرة والساحات الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة اليوم، الخميس، بحضور لجنة وزارة الشباب والرياضة، على ملعب نادى سخا بمشاركة 3 فرق في خماسي كرة القدم ولاعبي تنس الطاولة من البنين والبنات وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن نتائج التصفيات أسفرت عن فوز فريق أبو قطفة من إدارة شباب بيلا بالمركز الأول، وفاز فريق شباس عمير من قلين بالمركز الثاني في خماسي كرة القدم وعن نتائج تنس الطاولة بنين، جاء في المركز الأول اللاعب مصطفى محمد مصطفى من أبو قطفة، وفي المركز الثاني أحمد مصباح من أم سن بالرياض، كما حصدت المركز الأول بنات في لعبة تنس الطاولة، اللاعبة جميلة محمد من أبو قطفة وحصلت حبيبة طلعت من محلة دياي بدسوق على المركز الثاني.

واستقبل صباح اليوم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور إسلام سالم ومرام محمد ونيفين ممدوح بالإدارة العامة للقاعدة الشعبية، لحضور التصفيات النهائية، التي انطلقت بإشراف وحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، التصفيات النهائية بكفر الشيخ من تنظيم وإعداد فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

IMG-20231228-WA0173

IMG-20231228-WA0171

IMG-20231228-WA0172

IMG-20231228-WA0169