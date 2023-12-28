محافظ كفر الشيخ يتفقد جهود أعمال رفع مخلفات الأمطار والإشغالات.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال كسح وسحب مياه الأمطار ورفع مخلفات الأمطار ويتابع الخدمات بشوارع المحافظة، نظرا لتعرض مناطق محافظة كفر الشيخ لموجة الطقس السيئ بسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة الشدة مصحوبة برياح قوية ورعدية منذ مساء أمس وطوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، واستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ نظرا لسوء الأحوال الجوية وانتشار سيارات كسح المياه في الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

كما تابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المحافظة المعاونة التي تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة، ومتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحي والصرف الزراعي، من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتا إلى مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتواجد كل من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

شدد محافظ كفر الشيخ، على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيرا لمرور المواطنين، كما شدد على التأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبناءنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، والمتابعة من خلال الأجهزة المطورة الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة ومباشر من مواقع العمل، مكلفا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الساخن رقم 114، والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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