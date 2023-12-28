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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود رفع مياه الأمطار من الشوارع.. صور

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، جهود الوحدات المحلية، اليوم الخميس، في رفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسية، بالتعاون مع مياه الشرب والصرف الصحى والقطاعات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ  باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تعطيل الدراسة، اليوم، الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتعرضت جميع مناطق محافظة كفرالشيخ لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن المحافظة متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لحالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المحافظة.

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التغيرات المناخية الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع الرئيسية الطرق والشوارع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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