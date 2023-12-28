افتتاح مواقع بحرية جديدة في جزيرة الجيسوم بالبحر الأحمر لرياضة الكايت سيرف

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" عن فتح مواقع بحرية جديدة، لأول مرة منذ سنوات، أمام عشاق الأنشطة البحرية " الكايت سيرف" في جزيرة الجيسوم شمال الغردقة جاء هذا القرار ضمن إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز السياحة البيئية وتنويع وجهات السياحة البحرية.

وفي تواكب مع هذا القرار، اتُخذت إجراءات فعّالة لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة حيث تم تركيب شمندورات جديدة لرسو اللنشات، بهدف استيعاب الكثافة المتزايدة للسياح ورياضيي الغوص ونظمت دوريات بحرية لمتابعة وتنظيم الأنشطة بهذه المنطقة، بهدف منع أي تأثير سلبي على النظام البيئي.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام المستمر بالسياحة البيئية في مصر، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يمتلك عدة مواقع طبيعية تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.

وقال المهندس مصطفى عبدالاه مدير النشاط البحرى بجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" انة مع تزايد الأنشطة البحرية، تم افتتاح مواقع جديدة تشمل شواطئ وأعماق جزيرة الجيسوم، والتي تعتبر جزءًا من محمية الجزر الشمالية. وتأتي هذه الخطوة لتلبية الزيادة المتزايدة في عدد السياح، وضمان استمرارية السياحة البيئية.

وتابع عبدالاه في إطار جهود الحفاظ على التنوع البيئي، قامت جمعية "هيبكا" بالتعاون مع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر بتنفيذ خطة لتركيب شمندورات تسهم في رسو اللنشات بشكل آمن، دون التأثير على الشعاب المرجانية المحيطة بجزيرة الجيسوم. وقد تم اختيار مواقع تركيب الشمندورات بعناية من قبل فريق متخصص من جمعية "هيبكا" ومحميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر.

وفي ختام تصريحه، أعربت جمعية "هيبكا" عن شكرها لشركائها والمتخصصين الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع البيئي الهام. تؤكد هذه الخطوة التزام المجتمع بالاستدامة وتحقيق توازن بين النشاط السياحي وصون جماليات الطبيعة في مصر.